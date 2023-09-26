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        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 15:59 Güncelleme: 26.09.2023 - 16:25
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        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 3 iş yeri ile 2 eve operasyon düzenledi.

        Aramalarda 19 bin kaçak tıbbi ürün, 60 bin boş makaron, 1600 paket sigara, 50 kilogram nargile tütünü, 13 gümrük kaçağı cep telefonu ve 225 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

        Yakalanan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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