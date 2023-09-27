Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Temel Peker, basın toplantısı düzenledi

Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Temel Peker, düzenlediği basın toplantısında partilerinin ana hedefinin milletin maddi ve manevi alanlarda kalkınmasını gerçekleştirmek olduğunu bildirdi.

Peker, 31 ilçe başkanı ve il yönetim kurulu üyeleriyle bir otelde düzenlediği basın toplantısında, partisinin yeni kurulan bir parti olmasına rağmen vatandaşların geniş teveccühü ile girmiş olduğu ilk seçimde yüzde 3 gibi bir oy aldığını söyledi.

Bir ay önce il başkanlığı görevine yeni atandığını anımsatan Peker, ağırlıklı olarak iş insanlarından oluşan bir yönetim ekibiyle Konya'da çalışmalarına devam edeceklerini dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neden Yeniden Refah, hayra motor, şerre fren olmak için. Partimizin ana hedefi milletimizin maddi ve manevi alanlarda kalkınmasını gerçekleştirerek, huzur ve refaha ulaşmasını sağlamaktır. Toplumun ve ülkenin teminatı olan milli manevi değerlerimizin korunması ve yeni kuşaklara aktarılmasında hayati öneme sahip olan aile kurumunun korunması ve güçlendirmesi için çalışacağız."

Türkiye'de yeni bir eğitim sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Peker, "Eğitim sistemimiz bilimsel ve katma değeri yüksek tahsil yapan kurumlar olmalı. 8 yıllık zorunlu eğitim kaldırılmalı, meslek liseleri işlevine uygun hale getirilerek gençlerimizin potansiyeline göre iş hayatına yönlendirilmesi, iş gücüne katkı sağlanması öncelenmelidir." diye konuştu.