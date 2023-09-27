Konya'da avukatlara yönelik saldırılar protesto edildi

Konya Barosu tarafından avukatlara yönelik şiddet protesto edildi.

Konya Baro Başkanı Oktay Unkur ve beraberindeki avukatlar, ellerinde pankart ve tabelalarla, son günlerde avukatlara yönelik artan şiddet olaylarını alkışlarla protesto etti.

Unkur, baro önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Erdal Çam'ın, geçen hafta sırf mesleğini icra etmeye çalıştığı için çağ dışı bir zihniyetle öldürüldüğünü söyledi.

Avukatlara yönelik sistematik saldırılara dur demek ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla toplandıklarını ifade eden Unkur, "Eş zamanlı olarak 81 ilimizde 'Artık yeter' demek için toplanmış bulunuyoruz. Tek bir kayba daha tahammülümüz yok." dedi.

Avukata yönelik şiddetin, toplumun genelinde görülen şiddet eğilimine oranla farklılıklar içerdiğini ifade eden Unkur, şunları kaydetti:

"Avukatlara yönelik şiddetin önüne geçilmesi için gerekli adımlar atılmalı, önlemler bir an evvel alınmalıdır. Avukata saldırma pervasızlığı gösteren saldırganlar, bu cüreti, mesleğin itibarsızlaştırılması çabasından ve cezasızlıktan almaktadır. Avukata yönelik şiddetle ciddi bir politika benimsenerek mücadele edilmediği sürece, göstermelik kalan kalan cezalar maalesef yetersiz kalmaktadır. Avukat tehdit altındaysa, hak arama özgürlüğü de tehdit altındadır. Bizler dava dosyalarının tarafı değil, vekiliyiz."