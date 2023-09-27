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        Belediye işçilerinin arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde iki belediye işçi arasında çıkan kavgada olayla alakası bulunmayan bir diğer belediye işçisi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 14:57 Güncelleme: 27.09.2023 - 15:02
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        Belediye işçilerinin arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde iki belediye işçi arasında çıkan kavgada olayla alakası bulunmayan bir diğer belediye işçisi yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre, kaza, Nasreddin Mahallesi İmaret Sokak Kızılay Aşevi binası yakınlarında meydana geldi.

        Akşehir Belediyesi'nde yol işinde çalışan kepçe operatörü E.B. kendilerine yemek getiren diğer belediye işçisi R. B.' ile yemeği geç getirdiği iddiası ile tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine yemek getiren işçi kullandığı minibüsü, diğer işçi E.B.nin üzerine sürdü.

        R.B., E.B.’nin hızla kenara kaçması üzerine olayla ilgisi olmayan bir diğer işçi T.B’yi ezdi.

        Minibüsle duvar arasına sıkışarak yaralanan işçi T.B. olay yerine çağrılan ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi kaldırıldı.

        Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan işçi Konya’ya sevk edildi.

        Yemek getiren belediye işçisi R.B. polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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