Yaka Sosyal Tesisleri'nde çalışmalar devam ediyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile inşaatı süren Yaka Sosyal Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, inşaat çalışmalarında büyük mesafe kat edilen Yaka Sosyal Tesisleri'nde incelemeler gerçekleştirerek son durum hakkında bilgi aldı.

Eski binanın çatısının yoğun kar yağışı nedeniyle çöktüğünü anımsatan Altay, bölgeye Meram Belediyesi ile sosyal tesis ve ticari alanlardan oluşan yeni bir merkez inşa ettiklerini söyledi.

Altay, gençlik merkezi, emekli lokali, yüzme havuzu, spor salonu, bay-bayan ayrı fitness alanları, sauna, hamam, kapalı ve açık otopark alanları ile bölgeye yeni bir merkez kazandırıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ayrıca bölgeye hizmet edecek ticari alanlar ve birinci katında da Konya'nın artık yeni markalarından birisi olan Bilgehanemizle de bölgedeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize hizmet vereceğiz. Süreci Meram Belediyemiz yürütüyor. İnşallah yıl sonu itibariyle tesisi tamamlamayı arzu ediyoruz. Meram Belediye Başkanımıza ve ekibine şehrimize kazandırdıkları bu değerli eserden dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun."

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da ilçeye kazandırılacak tesisle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Yüzde 50'si belediyenin yüzde 50'si özel sektörün olan bir yapıyı Büyükşehir Belediye Başkanımızın katkısıyla birkaç ay içinde açılacak hale getirdik. Buranın bir kısmını Büyükşehir Belediyemiz bir kısmını biz işleteceğiz. Etrafında bulunan mahallelerin her türlü ihtiyacını giderecek, onların eksiğini kapatacak, aynı zamanda bölgeye de ayrı bir yoğunluk katmayacak. Otoparkıyla, fiziki imkanlarıyla buradaki nezih yaşam ortamını bozmayacak güzel bir sosyal tesisi hep birlikte ilçemize kazandırmış olacağız."