Konya'da motosikletin beton mikserine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Konya'nın Selçuklu ilçesinde beton mikserine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde beton mikserine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Aykan Seyitoğulları idaresindeki 42 AES 674 plakalı motosiklet, Yazır Mahallesi Yeni İstanbul Yolu Caddesi üzerinde aynı yönde seyir halinde bulunan A.P. yönetimindeki 42 AFN 635 plakalı beton mikserine arkadan çarptı.
Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, arkasındaki Mehmet B. ağır yaralandı.
Yaralı Mehmet B. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü A.P. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.