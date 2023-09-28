Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir'de tohum eleme tesisi hizmet vermeye başladı

        Seydişehir'de belediyenin yaptırdığı tohum eleme tesisi hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 10:57 Güncelleme: 28.09.2023 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seydişehir'de tohum eleme tesisi hizmet vermeye başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Seydişehir'de belediyenin yaptırdığı tohum eleme tesisi hizmete girdi.

        Belediye Başkanı Mehmet Tutal fabrika alanında gazetecilere yaptığı açıklamada,7 bin 480 metrekarelik alanda faaliyet verecek projenin içerisinde yer alan tohum eleme tesisinin makinelerinin çalıştırıldığını söyledi.

        Tohum kurutma, eleme, paketleme tesisinde kabak çekirdeği, fasulye, nohut ve ayçiçeği elemesinin yapılabildiğini aktaran Başkan Tutal, "Seçim vaatlerimizde bulunan projelerimizin hepsini tamamladık. Hepsinin şu an çalışmaları sona erdi veya çok az bir kısmı kaldı. Hemen her alanda Seydişehir'imize ilk olma özelliği taşıyacak olan projelerimizi hayata geçirirken bu projelerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Tam 4 gün oldu! Açelya'nın çantası bulundu!
        Tam 4 gün oldu! Açelya'nın çantası bulundu!
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Yasak alanda toplandı! 5.5 ton kum şırlanı ele geçirildi!
        Yasak alanda toplandı! 5.5 ton kum şırlanı ele geçirildi!
        "Akvaryum için" dedi... Ağlayarak kendini savundu!
        "Akvaryum için" dedi... Ağlayarak kendini savundu!
        Philadephia'da birçok mağaza yağmalandı
        Philadephia'da birçok mağaza yağmalandı
        Güzelgün için farkındalık sürüşü düzenlendiler!
        Güzelgün için farkındalık sürüşü düzenlendiler!
        "Adeta perişan oldu"
        "Adeta perişan oldu"
        Irak'taki yangın anı kamerada
        Irak'taki yangın anı kamerada
        O emeklilerin prim desteği iptal
        O emeklilerin prim desteği iptal
        Volkswagen'de üretim durdu
        Volkswagen'de üretim durdu
        Damla daha 7 yaşındaydı! Öldüren asansör!
        Damla daha 7 yaşındaydı! Öldüren asansör!
        Banka ile sanayinin kâr yarışında kim önde?
        Banka ile sanayinin kâr yarışında kim önde?
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Ve geliyor... Kuvvetli sağanak uyarısı
        Ve geliyor... Kuvvetli sağanak uyarısı
        1 yıl sonra Dünya'ya döndüler
        1 yıl sonra Dünya'ya döndüler
        Acılı ailelerden büyük tepki! "96 canın bedeli 15 yıl mı?"
        Acılı ailelerden büyük tepki! "96 canın bedeli 15 yıl mı?"
        Bilim insanları antimaddenin gizemini çözmeye bir adım daha yaklaştı
        Bilim insanları antimaddenin gizemini çözmeye bir adım daha yaklaştı
        Sanayici çalışanını koruyamadı
        Sanayici çalışanını koruyamadı
        Akıllı böcekler...
        Akıllı böcekler...

        Benzer Haberler

        Konya'da motosikletin beton mikserine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi y...
        Konya'da motosikletin beton mikserine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi y...
        MOTOSİKLET, BETON MİKSERİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
        MOTOSİKLET, BETON MİKSERİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
        KIZININ DİNİ NİKAHLI EŞİNİ SOPAYLA DÖVEREK ÖLDÜRDÜ  
        KIZININ DİNİ NİKAHLI EŞİNİ SOPAYLA DÖVEREK ÖLDÜRDÜ  
        Konya'da bir kişi kızının dini nikahlı eşini sopayla öldürdü
        Konya'da bir kişi kızının dini nikahlı eşini sopayla öldürdü
        Kızının dini nikahlı eşini sopayla döverek öldürdü
        Kızının dini nikahlı eşini sopayla döverek öldürdü
        Konya'da balkondan düşen çocuk yaralandı
        Konya'da balkondan düşen çocuk yaralandı