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        Başkan Tutal itfaiye personeline saat hediye etti

        Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla İtfaiye Amirliği'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 11:43 Güncelleme: 28.09.2023 - 11:43
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        Başkan Tutal itfaiye personeline saat hediye etti
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        Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla İtfaiye Amirliği’ni ziyaret etti.

        Mesai kavramı gözetmeden çalışan itfaiye ekiplerine teşekkür eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, itfaiye ekiplerinin canları pahasına büyük ve önemli bir vazifeyi ifa ettiklerini söyledi.

        Başkan Tutal ziyaretinde, Seydişehir İtfaiye Amirliği'nde görev yapan itfaiye personeli ile bir süre sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Yangın başta olmak üzere, deprem, sel gibi birçok doğal afette itfaiye ekiplerinin her zaman vatandaşların ve halkın hizmetinde olduğunu kaydeden Başkan Tutal, "Bugün itfaiye teşkilatımız sistemli bir şekilde ülkemizde görevini yerine getirmektedir. Sadece yangınlar değil, ayağı kırılan bir kuşun, bir yerde mahsur kalan kedi ve köpeğin kurtarılmasına, yaşanan trafik kazaları dahil olaylara müdahale etme açısından kardeşlerimiz önemli bir görevi icra ediyorlar. Bu sebeple insan ve canlı odaklı görevlerinizde her zaman büyük fedakarlık göstermektesiniz. Bu görevlerin ve fedakarlığın bilincinde olarak sizlerin anlamlı gününü tebrik ediyorum." dedi.

        Başkan Tutal, itfaiye amirliğinde görev yapan tüm personele günün anısına saat hediye etti.

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