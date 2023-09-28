Beyşehir'in mahallesinde kadınlara kanser taraması
Konya'nın Beyşehir ilçesinde kadınlara kanser taraması yapıldı.
Giriş: 28.09.2023 - 15:42 Güncelleme: 28.09.2023 - 15:42
Konya'nın Beyşehir ilçesinde kadınlara kanser taraması yapıldı.
Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Kanser Teşhis ve Tarama Merkezi'nin (KETEM) kanser taramasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Sağlık görevlileri, Beyşehir'e bağlı Göçü Mahallesi'nde kadınlara yönelik kanser taraması gerçekleştirdi.
Mahalle sakini kadınlar yürütülen çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür etti.