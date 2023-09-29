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        Konya'da annesini tüfekle öldüren şüpheli yakalandı

        Konya'da tartıştığı annesini av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 10:13 Güncelleme: 29.09.2023 - 10:13
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        Konya'da annesini tüfekle öldüren şüpheli yakalandı
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        Konya'da tartıştığı annesini av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

        İddiaya göre Yusuf Furkan H, merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Kınacı Sokak'taki evlerinde, annesi Ayfer Akbay (49) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf Furkan H, evdeki av tüfeğiyle annesine ateş ederek evden kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Akbay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olayın ardından çalışma başlatan polis, şüpheli Yusuf Furkan H'yi kısa sürede yakaladı.

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