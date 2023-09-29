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        Seydişehir'de bin balya saman yandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir ahırda çıkan yangında bin balya saman zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 12:22 Güncelleme: 29.09.2023 - 12:22
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        Seydişehir'de bin balya saman yandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir ahırda çıkan yangında bin balya saman zarar gördü.

        Ahırlar bölgesinde Mehmet Emin Oğul'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

        Yangının gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirirken imece usulü ile yangına müdahale etti.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangında bin başya saman zarar gördü.

        Belediye Başkanı Mehmet Tutal da olay yerine gelerek yangın hakkında bilgi alıp Oğul'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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