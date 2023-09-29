Seydişehir'de bağımlılıkla mücadele toplantısı gerçekleştirildi

Seydişehir ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon toplantısı Kaymakam Cevdet Bakkal başkanlığında gerçekleştirildi.

Seyit Harun Maarif Merkezinde düzenlenen toplantıda bir önceki toplantıda alınan karar ve yapılan işlemler değerlendirildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar ile ilgili kurul üyeleri bilgilendirildi.

Toplantı sonunda ilerleyen dönemlerde planlanan faaliyetler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.