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        Para tekvandoda dünya üçüncüsü olan milli sporcudan Akşehir Belediye Başkanı Akkaya'ya ziyaret

        Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Mehmet Sami Saraç, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 12:42 Güncelleme: 29.09.2023 - 12:42
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        Para tekvandoda dünya üçüncüsü olan milli sporcudan Akşehir Belediye Başkanı Akkaya'ya ziyaret
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        Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Mehmet Sami Saraç, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı ziyaret etti.

        Başkan Akkaya, sporcu Saraç'a başarılar diledi.

        Saraç ise dereceye girerek ülkesini ve şehrini layığıyla temsil ettiğini söyledi.

        Bayrağı dalgalandırmak için var gücüyle çalıştığını belirten Saraç, Başkan Akkaya destekleri için teşekkür etti.

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