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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Konya'da açılışlarda konuştu:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılında, öğrencilerin sosyal etkinliklerinin akademik başarılarına ilave edileceği bir süreç başlattıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 18:36 Güncelleme: 29.09.2023 - 18:43
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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Konya'da açılışlarda konuştu:
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılında, öğrencilerin sosyal etkinliklerinin akademik başarılarına ilave edileceği bir süreç başlattıklarını söyledi.

        Tekin, Selçuklu Belediyesi tarafından yaptırılan Gelişim ve Teknoloji Akademisinin açılışındaki konuşmasında, eğitim öğretimi sadece okulda yürütülen bir süreç olarak görmediklerini belirtti.

        Öğretmenlerin, çocuklara kendi alanlarıyla ilgili konularda eğitim öğretim sürecinde destek olduklarını anlatan Tekin, "Yabancı dil, Türkçe, matematik öğretiyorlar. Ama eğitim öğretim süreci sabah 09.00'da başlayıp akşam 16.00'da biten bir süreç değil. Bu süreç evde, ailede, okul dışında ortamlarda da devam etmesi ve beslenmesi gerekiyor. Yarım bırakılırsa eksik kalıyor." diye konuştu.

        Tekin, Gelişim ve Teknoloji Akademisinin, çocukların okul dışı alanlarda eğitim öğretim süreçlerini devam ettirebilecekleri bir mekan olduğunu vurguladı.

        Bakanlık olarak çocuklara iyi bir eğitim öğretim vermek istediklerini anlatan Tekin, şunları aktardı:

        "Önümüzdeki eğitim öğretim yılında, öğrencilerimizin sosyal etkinliklerini akademik başarılarına ilave edeceğimiz bir süreç başlatıyoruz. Çocuklarımız sosyal etkinliklerle akademik başarılarına katkı yapmış olacaklar. Onu sistemi içerisine dahil ediyoruz. O yüzden bunların sayısının artmasını arzu ediyorum."

        Eğitim öğretim sürecine destek olan yerel yöneticilere de teşekkür eden Tekin, şunları kaydetti:

        "Arazilerimizin yani üzerinde okul yapacağımız arazilerinin imar karşılığını değiştirip okul alanı olmaktan çıkartan, çıkartmayı bize teklif eden belediyeler, okullardaki ihtiyaçlarımızı gidermek bir tarafa iki katı, üç katı fiyatlandıran belediyeler varken bir taraftan da bizim yükümüzü alan belediyeleri görünce mutlu oluyorum. Sizleri böyle bir belediye başkanlarına, yerel yöneticilere sahip olduğunuz için ayrıca kutluyorum. Kadrini, kıymetini bilin. Böyle belediye başkanları memlekette çok fazla yok."

        - 30 okula yaptırılan halı sahalar açıldı

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen Karatay Belediyesi tarafından ilçedeki okullara kazandırılan 30 halı sahanın açılışına da katıldı.

        Bakanlık olarak dijital bağımlılık ve obeziteyle mücadele için çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Tekin, şöyle devam etti:

        "Dijital bağımlılık, sadece çocuklarımızın zamanını çalmıyor. Çocuklarımızın psikolojilerini altüst ediyor. Çocukların sağlıklarını perişan ediyor. Bununla beraber, hareketsizlikten kaynaklanan obezite dediğimiz problemler ortaya çıkıyor. Bakın bu sadece bugünün problemi değil, gelecek dönemde Türkiye'nin ekonomisini, toplumsal yapısını, kültürel yapısını altüst edecek bir problem. Çocuklarımızın hem dijital bağımlılıkla hem obeziteyle mücadele edebilecekleri, spor yapabilecekleri, kültür fizik hareketleri yapacakları mekanlar oluşturalım istedik. Bugün de açılış için buradayız."

        Konya'da valilik ve belediyelerin eğitim yatırımları için çalıştığını dile getiren Tekin, sözlerini şöyle tamamladı:

        "2017 yılında bazı belediyeler okullarımızın içme suyu ya da temizlik için kullandığı şebeke suyunun kullanım bedelini, konutların üç katı ücretle fiyatlandırdı. Bunun önüne geçebilmek için kanun yapmak zorunda kaldık. Yaptığımız kanun da şu konutlardaki fiyatla fiyatlandırın diye yasal düzenleme. Bir başka belediye örneği. O da Türkiye'de çok böyle efsane belediyeci olarak anlatılıyor. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı. Okullarımızın arazi mülkiyet problemleriyle ilgili olarak bizi yargıya taşıdı, mahkemeye verdi. Şimdi bir bu tür belediye başkanları var. Bir de bizden arsa istemeden, yatırım, bütçe vesaire istemeden spor salonları, okullar yapan belediyeler var. Bu belediye başkanlarının kıymetini bilmenizi sizlerden rica ediyorum."

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