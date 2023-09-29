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        GÜNCELLEME - Konya'da annesini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

        Konya'da tartıştığı annesini av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 21:02 Güncelleme: 29.09.2023 - 21:02
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        GÜNCELLEME - Konya'da annesini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
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        Konya'da tartıştığı annesini av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İddiaya göre Yusuf Furkan H, merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Kınacı Sokak'taki evlerinde, annesi Ayfer Akbay (49) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

        Kavgaya dönüşen olayda Yusuf Furkan H, evdeki av tüfeğiyle annesine ateş ederek evden kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri Akbay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olayın ardından çalışma başlatan polis, şüpheli Yusuf Furkan H'yi kısa sürede yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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