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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Konya'da Öğretmenler Odası Buluşmaları'na katıldı

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmenlerimizin gerek yerel düzeyde karşılaştıkları sorunlara dair gerekse ülkenin genel eğitim politikalarına ilişkin görüş, öneri ve beklentilerini bir sohbet havasında müzakere etme imkanı buluyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 21:19 Güncelleme: 29.09.2023 - 21:23
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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Konya'da Öğretmenler Odası Buluşmaları'na katıldı
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmenlerimizin gerek yerel düzeyde karşılaştıkları sorunlara dair gerekse ülkenin genel eğitim politikalarına ilişkin görüş, öneri ve beklentilerini bir sohbet havasında müzakere etme imkanı buluyoruz." dedi.

        Tekin, Konya'daki programı kapsamında Meram Öğretmenevi'nde düzenlenen Öğretmenler Odası Buluşmaları'nda öğretmenlerle bir araya geldi.

        Yol haritasını belirlerken öğretmenlerle yaptıkları istişarelerin önemli olduğunu vurgulayan Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak istişare kültürünü kurumsallaştırmak için bütün imkanları değerlendiriyoruz. Ziyaret ettiğimiz her ilde bir araya geldiğimiz öğretmenlerimizle bu kültürü çok daha güçlü hale getiriyoruz. Öğretmenlerimizin gerek yerel düzeyde karşılaştıkları sorunlara dair gerekse ülkenin genel eğitim politikalarına ilişkin görüş, öneri ve beklentilerini bir sohbet havasında müzakere etme imkanı buluyoruz. Bu istişareler doğrultusunda konuların çözümü noktasında kolektif bir şuurla hareket ediyoruz. Kolektif şuurla hareket ettiğimiz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz, çözüme kavuşturamayacağımız bir konunun olmadığına inanıyorum." diye konuştu.

        Tekin, öğretmenlerin mağduriyetini gidermeye çalışırken başka bir mağduriyete neden olmayacak şekilde hareket ettiklerini belirterek öğretmenlerin, ailesiyle birlikte mutlu bir şekilde öğretmenlik yapmaları için Bakanlık olarak tüm imkanlarıyla yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

        Bakan Tekin, toplantıya katılan öğretmenlere de tek tek söz vererek eğitim alanındaki görüş, öneri ve beklentilerini dinledi.

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