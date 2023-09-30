Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen 20. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali sona erdi.

Mevlana ve Kılıçarslan Meydanı'nda 23 Eylül'de başlayan etkinliklerin son gününde oyuncu, yazar ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, şiir dinletisi sundu.

Şiir dinletisi öncesi kendisini izlemeye gelenleri selamlayan Erdoğan, Konya'da ilk defa böyle bir organizasyona katıldığını, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin diyarında bulunmanın gurur verici olduğunu dile getirdi.

Ardından Erdoğan, yaklaşık bir saat boyunca hem kendisine hem de Mevlana'ya ait şiirleri okudu.

Programın sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Erkan Tarhan, Erdoğan'a tablo ve ney hediye etti.