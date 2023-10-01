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        Konyaspor-Beşiktaş maçından notlar

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, son oynadıkları Adana Demirspor maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklikle maça başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 19:06 Güncelleme: 01.10.2023 - 19:06
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        Konyaspor-Beşiktaş maçından notlar
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        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, son oynadıkları Adana Demirspor maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklikle maça başladı.

        Siyah beyazlı ekip TÜMOSAN Konyaspor karşısına; Ersin Destanoğlu, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Hadziahmetovic, Rashica, Zaynutdinov, Aboubakar ve Muleka 11'i ile çıktı.

        Güneş, Adana Demirspor maçına başlayan Mert Günok, Necip Uysal, Ghezzal, Chamberlain ve Cenk Tosun'un yerine Ersin Destanoğlu, Amartey, Rashica, Zaynutdinov ve Muleka'ya ilk 11'de şans verdi.

        Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ante Rebic ile Gedson Fernandes sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

        Beşiktaşlı taraftarlar, maçı kendilerine ayrılan tribünde izledi.

        - Konyaspor cephesi

        TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Aleksandar Stanojevic son oynadıkları MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk 11'ine göre değişiklik yapmadı.

        Ev sahibi ekip maça; Bernardoni, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Calvo, Ahmet Oğuz, Oğulcan Ülgün, N'zonzi, Soner Dikmen, Guilherme, Oliveira ve Moreno ilk 11'i ile maça başladı.

        Konyaspor, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11'i ile sahaya çıktı.

        - İki takım arasında 45. randevu

        Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor ile 45. kez karşılaşacak.

        İki takım arasında oynanan 44 maçın 24'nü Beşiktaş, 6'sını Konyaspor kazandı. 14 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.

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