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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 19:57 Güncelleme: 01.10.2023 - 19:57
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:KonyaBüyükşehir Belediye

        Hakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşcıoğlu, Mustafa Sönmez

        TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Calvo, Ahmet Oğuz, Guilherme, Oğulcan Ülgün, Soner Dikmen, N'Zonzi, Moreno, Oliveira

        Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Hadziahmetovic, Rashica, Zaynutdinov, Aboubakar, Muleka

        Gol: Dk. 45+1 Uğurcan Yazğılı (kendi kalesine) (Beşiktaş)

        Sarı kart: Dk. 16 Rashica, Dk. 41 Amartey (Beşiktaş)

        KONYA

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