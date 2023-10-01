Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:KonyaBüyükşehir Belediye
Hakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşcıoğlu, Mustafa Sönmez
TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Calvo, Ahmet Oğuz, Guilherme, Oğulcan Ülgün, Soner Dikmen, N'Zonzi, Moreno, Oliveira
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Hadziahmetovic, Rashica, Zaynutdinov, Aboubakar, Muleka
Gol: Dk. 45+1 Uğurcan Yazğılı (kendi kalesine) (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 16 Rashica, Dk. 41 Amartey (Beşiktaş)
KONYA