Konya'da şiddetli yağış sele neden oldu Konya'nın Kulu ilçesinde ikindi saatlerinde başlayan sağanak sele neden oldu.

Konya’nın Kulu ilçesinde ikindi saatlerinde başlayan sağanak sele neden oldu.

İlçeye bağlı Ankara’ya sınır Canımana Mahallesi'nde giderek şiddetini artıran yağmur sele neden oldu.

Mahalle içinden geçen derenin taşması sonucu etrafda bulunan ahır ve ağıllar zarar görürken bazı evlerin bahçeleri de suyla doldu.

Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı taşkında itfaiye ekipleri suyu tahliye ederek boşalttı.

Yaşanan sel sonrası İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat mahallede incelemelerde bulundu.