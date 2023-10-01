Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:KonyaBüyükşehir Belediye
Hakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşcıoğlu, Mustafa Sönmez
TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Uğurcan Yazğılı (Dk. 46 Prip), Adil Demirbağ, Calvo, Ahmet Oğuz (Dk. 81 Cebrail Karayel), Guilherme, Oğulcan Ülgün, Soner Dikmen (Dk. 65 Cicaldau), N'Zonzi, Moreno (Dk. 81 Yunus Mallı), Oliveira (Dk. 65 Emirhan Gedikli)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku (Dk. 58 Demir Ege Tıknaz), Salih Uçan, Hadziahmetovic (Dk. 75 Chamberlain), Rashica (Dk. 58 Ghezzal), Zaynutdinov (Dk. 82 Onur Bulut), Aboubakar, Muleka (Dk. 75 Cenk Tosun)
Goller: Dk. 45+1 Uğurcan Yazğılı (kendi kalesine), Dk. 63 Aboubakar (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 16 Rashica, Dk. 41 Amartey, Dk. 53 Masuaku (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 55 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor)
KONYA