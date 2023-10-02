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        Konya'da havaya ateş açılan düğüne uyarı için gelen 4 polis saldırıya uğradı

        Konya'da bir düğünde havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden 4 polis, davetlilerin saldırısı sonucu yaralandı, olaya karışan 9 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 12:52 Güncelleme: 02.10.2023 - 12:52
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        Konya'da havaya ateş açılan düğüne uyarı için gelen 4 polis saldırıya uğradı
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        Konya'da bir düğünde havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden 4 polis, davetlilerin saldırısı sonucu yaralandı, olaya karışan 9 kişi gözaltına alındı.

        Merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi'nde düzenlenen düğünde havaya ateş açılması üzerine, mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine giderek düğün sahiplerine silah kullanılmaması uyarısında bulunan polisler, belinde silah gördükleri bir kişiyi durdurmak istedi.

        Şüpheli durmayarak Emirkaraaslan Sokak'ta bulunan düğün evinin apartman boşluğuna doğru kaçarken, davetliler, şüphelinin arkasından giden polis ekiplerine taş, demir parçaları ve cam şişelerle saldırdı.

        Polis ekipleri şüphelileri biber gazı kullanıp, havaya ateş ederek durdurdu. Olayda 4 polis memuru yaralandı. Hastaneye kaldırılan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Yapılan aramalarda 3 pompalı tüfek ele geçirildi.

        Olayla ilgili 4'ü kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.

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