Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Beyşehir'de emniyet güçleri okullardaki güvenlik tedbirlerini artırdı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, polis ekipleri yükseköğrenim kurumlarında eğitime başlanması dolayısıyla kampüs ve okul çevrelerinde ek güvenlik tedbirleri aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 16:58 Güncelleme: 02.10.2023 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyşehir'de emniyet güçleri okullardaki güvenlik tedbirlerini artırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, polis ekipleri yükseköğrenim kurumlarında eğitime başlanması dolayısıyla kampüs ve okul çevrelerinde ek güvenlik tedbirleri aldı.

        Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar'ın koordinesinde okullara hayata geçirilen yapısal düzenlemeler ve ek tedbirler kapsamında yürütülen uygulamalar, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Bayrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk tarafından 13 noktada denetlendi.

        Okul çevrelerinde ilave tedbirler alan ekipler, genel asayiş tedbirlerinin yanı sıra trafik denetimlerini de artırdı. Bu çerçevede Emniyet Müdürlüğünde büro hizmetlerinde çalışan görevliler de yapılan uygulamalara katıldı.

        Polis ekipleri, Beyşehir'e okumaya gelen öğrenci ve ailelerine yardımcı olurken, bir yandan da üniversite kampüs bölgesindeki araçlar da kontrol edildi.

        Emniyet yetkilileri, ilçedeki tüm okul çevreleri ve üniversite kampüsü içinde alınan denetimlerin artırılarak devam edileceği bilgisini verdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Taksim'de iki gence çivili sopayla saldırı!
        Taksim'de iki gence çivili sopayla saldırı!
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        Poyraz ve güneş bir arada olacak!
        Poyraz ve güneş bir arada olacak!
        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        Kartal, Fenerbahçe tarihinde rekora koşuyor
        Kartal, Fenerbahçe tarihinde rekora koşuyor
        Ankara'daki hain saldırıdaki teröristin kimliği belli oldu
        Ankara'daki hain saldırıdaki teröristin kimliği belli oldu
        O görüntülere soruşturma! Fıstıklara el konuldu
        O görüntülere soruşturma! Fıstıklara el konuldu
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        "Linç kampanyasının kurbanıyım"
        "Linç kampanyasının kurbanıyım"
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        Damat katiline istenen ceza belli oldu!
        Damat katiline istenen ceza belli oldu!
        Kuşlar evini başına yıktı
        Kuşlar evini başına yıktı
        Togg vites büyüttü
        Togg vites büyüttü
        Onur Şener anıldı
        Onur Şener anıldı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı

        Benzer Haberler

        Beyşehir'de balık işleme tesisleri ve balıkçı tekneleri denetlendi
        Beyşehir'de balık işleme tesisleri ve balıkçı tekneleri denetlendi
        Konya'da polisten uyuşturucu operasyonu
        Konya'da polisten uyuşturucu operasyonu
        Kadınhanı Ali Semiha Kınacı Cami hizmete açıldı
        Kadınhanı Ali Semiha Kınacı Cami hizmete açıldı
        Konya'da, 4 polis memurunun yaralandığı düğünde, olaya karışan 9 kişi adliy...
        Konya'da, 4 polis memurunun yaralandığı düğünde, olaya karışan 9 kişi adliy...
        Konya'da havaya ateş açılan düğüne uyarı için gelen 4 polis saldırıya uğrad...
        Konya'da havaya ateş açılan düğüne uyarı için gelen 4 polis saldırıya uğrad...
        KONYA'DA 'BEŞİKTAŞ TARAFTARINA BİR POLİSİN SİLAH ÇEKTİĞİ' İDDİASINA VALİLİK...
        KONYA'DA 'BEŞİKTAŞ TARAFTARINA BİR POLİSİN SİLAH ÇEKTİĞİ' İDDİASINA VALİLİK...