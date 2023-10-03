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        Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlanıyor

        Seydişehir İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konulu panel düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 11:11 Güncelleme: 03.10.2023 - 11:11
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        Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlanıyor
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        Seydişehir İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konulu panel düzenlendi.

        Belediye Düğün Salonundaki program İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

        Program, İlçe Müftüsü Adem Bebek’in günün anlam ve önemine dair yaptığı açış konuşmasından sonra okunan ilahi ile devam etti.

        Konya İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Avni Böge’nin moderatörlüğünü yaptığı panelde Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Acar, yazar Ali Erkan Kavaklı "Eğitimde Hz. Muhammed (s.a.s.) Modeli; En Çok Sevilen Öğretmen Hz. Muhammed (s.a.s.)" konulu sunumu gerçekleştirdi.

        Programa İlçe Kaymakamı Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve İlçe Müftüsü Adem Bebek, Beyşehir Müftüsü Veysel Kükrek, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, din görevlileri, Kur’an kursu öğreticileri ve vatandaşlar katıldılar.

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