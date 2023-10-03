Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Yabancı üniversite sıralama kuruluşu Türkiye listesinde Selçuk Üniversitesine ilk 10'da yer verdi

        Üniversite sıralama kuruluşlarından Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2024 sonuçları açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 12:08 Güncelleme: 03.10.2023 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yabancı üniversite sıralama kuruluşu Türkiye listesinde Selçuk Üniversitesine ilk 10'da yer verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Üniversite sıralama kuruluşlarından Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2024 sonuçları açıklandı.

        Kuruluşun açıklanan sonuçlara göre, Selçuk Üniversitesi, Türkiye içi sıralamasında, "veterinerlik", "tarım ve orman", "spor bilimleri", "arkeoloji", "tıp ve diş hekimliği" alanında ilk 10'da yer aldı.

        Selçuk Üniversitesi, "THE 2024 Üniversite Sıralaması"nda ise Türkiye'den 19'uncu sıraya yerleşti.

        Üniversite, THE Impact Rankings 2024 sonuçlarına göre, Türkiye'de "hukuk", "psikoloji", "ekonomi", "dil bilimi, edebiyat" ve "elektrik-elektronik mühendisliği" alanlarında da akademik başarısını sürdürdü.

        Selçuk Üniversitesi, hukukta 12, psikolojide 15, ekonomide 17, dil bilimi, edebiyatta 15, elektrik – elektronik mühendisliğinde ise 18'inci sırada yer aldı.

        Öte yandan, "Öğretim", "Araştırma Ortamı", "Araştırma Kalitesi" ve "Uluslararası Görünüm" kategorilerinde de başarı grafiği yükseldi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Cihanbeyli Belediyesi ilçedeki 800 aileye kümes hayvanı dağıttı
        Cihanbeyli Belediyesi ilçedeki 800 aileye kümes hayvanı dağıttı
        Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlanıyor
        Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlanıyor
        A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Konyaspor antrenmanını izledi
        A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Konyaspor antrenmanını izledi
        Vincenzo Montella, Aleksandar Stanojevic'i ziyaret etti
        Vincenzo Montella, Aleksandar Stanojevic'i ziyaret etti
        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan Yunak'ta
        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan Yunak'ta
        Beyşehir'de emniyet güçleri okullardaki güvenlik tedbirlerini artırdı
        Beyşehir'de emniyet güçleri okullardaki güvenlik tedbirlerini artırdı