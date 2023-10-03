Selçuk Üniversitesi öğrencileri 14. Ulusal Mobilya Yarışması'nda 3 ödül kazandı Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencileri, 14. Ulusal Mobilya Yarışması'nda 3 ödülün sahibi oldu.

Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencileri, 14. Ulusal Mobilya Yarışması'nda 3 ödülün sahibi oldu.

Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğü, Türkiye İhracatçılar Meclisi iş birliği ve Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği organizatörlüğünde İstanbul’da gerçekleştirilen tasarım yarışmasında ev, ofis, mutfak-banyo ve akıllı mobilyalar olmak üzere 4 ana temayla akademisyen, profesyonel, ön lisans-lisans öğrencileri ve ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yarıştı.

Yarışmaya, 1106 başvuru gerçekleşti. Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden 16 grup yarışmada finale kaldı.

İstanbul TİM Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen ödül töreninde "Ön Lisans-Lisans Öğrenci" kategorisinde "Ofis Mobilyaları" alanında Bürotime Altın Ödülü'nü Merve Büyükbayram Doğan, Atagür Altın Ödülü’nü Esra Sönmez ve "Ön Lisans-Lisans Öğrenci" kategorisi "Ev Mobilyaları" alanında Lazzoni Altın Ödülü'nü Zehra Özer almaya hak kazandı.

Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rabia Köse Doğan yaptığı açıklamada "İç Mimarlık Bölümü öğrencilerini büyük bir özveriyle çalıştıran Doktor Öğretim Üyesi Hatice Çınar'a ve öğrencilerimize teşekkürlerimi sunarım. 1106 proje içinde başarı göstererek 3 ödülün sahibi olan öğrencilerimizi içtenlikle tebrik ederim. Üniversitemiz ve fakültemiz adına gurur duyduk, başarıların devamını dileriz." ifadesini kullandı.