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        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 10 kişi yakalandı

        Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yakalanan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 13:25 Güncelleme: 03.10.2023 - 13:48
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        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 10 kişi yakalandı
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        Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yakalanan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara üretimi ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekiplerin 10 iş yerinde yaptığı aramada, 9 bin 160 paket doldurulmuş sigara, 112 bin 150 bandrolsüz-sahte bandrollü boş makaron, 810 paket sigara sarma kağıdı, 18 kilogram tütün, 110 kilogram nargile tütünü, 405 puro, 115 elektronik sigara, 106 elektronik sigara likidi ve 11 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

        Yakalanan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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