Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Karapınar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Konya'nın Karapınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 14:23 Güncelleme: 03.10.2023 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karapınar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Karapınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, C.B. yakalandı.

        Şüphelinin üzerinde ve bulunduğu yerde bir miktar esrar, 50 bin 100 lira, av tüfeği, tabanca, 2 şarjör, 34 av tüfeği fişeği, bir hassas terazi, 14 fişek ele geçirildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya yaralandı; o anlar kamera...
        Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya yaralandı; o anlar kamera...
        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 10 kişi yakalandı
        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 10 kişi yakalandı
        Yolun karışışına geçerken otomobilin çarptığı yaya, yaralandı
        Yolun karışışına geçerken otomobilin çarptığı yaya, yaralandı
        Selçuk Üniversitesi öğrencileri 14. Ulusal Mobilya Yarışması'nda 3 ödül kaz...
        Selçuk Üniversitesi öğrencileri 14. Ulusal Mobilya Yarışması'nda 3 ödül kaz...
        Yabancı üniversite sıralama kuruluşu Türkiye listesinde Selçuk Üniversitesi...
        Yabancı üniversite sıralama kuruluşu Türkiye listesinde Selçuk Üniversitesi...
        Cihanbeyli Belediyesi ilçedeki 800 aileye kümes hayvanı dağıttı
        Cihanbeyli Belediyesi ilçedeki 800 aileye kümes hayvanı dağıttı