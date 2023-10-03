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        Seydişehir'de seyir halindeki kamyonda çıkan yangın hasara yol açtı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 14:26 Güncelleme: 03.10.2023 - 14:29
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        Seydişehir'de seyir halindeki kamyonda çıkan yangın hasara yol açtı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü.

        Seydişehir-Antalya kara yolunun 9. kilometresinde sürücüsü belirlenemeyen 42 ARC 125 plakalı kireçtaşı yüklü kamyon, hareket halindeyken yanmaya başladı.

        Sürücü, kamyonu park ederek itfaiyeden yardım istedi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, kamyon hasar gördü.

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