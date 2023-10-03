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        Huğlu'daki KOP tekstil atölyesinin üretim kapasitesi artırılıyor

        Beyşehir ilçesinde av tüfeği üretim merkezlerinden Huğlu Mahallesi'nde kurulu bulunan KOP Tekstil Atölyesi'nin üretim kapasitesi artırılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 14:29 Güncelleme: 03.10.2023 - 14:30
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        Huğlu'daki KOP tekstil atölyesinin üretim kapasitesi artırılıyor
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        Beyşehir ilçesinde av tüfeği üretim merkezlerinden Huğlu Mahallesi'nde kurulu bulunan KOP Tekstil Atölyesi'nin üretim kapasitesi artırılacak.

        Beyşehir Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Beyşehir Kaymakamlığı, Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde yürütülen ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının SOGEP Mali Destek Programı kapsamında finanse ettiği Huğlu KOP Tekstil Atölyesinin üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı.

        Toplantıda, Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin "Aydınlatma ve Isıtma Sistemleri Geliştirilmesi Revizyonu" projesine yönelik protokol de taraflar arasında imzalandı.

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