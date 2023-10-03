Konya'da kitapseverler bir araya gelecek Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Konya Kitap Günleri'nin 10'uncusu, bu yıl 6-15 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Konya Kitap Günleri'nin 10'uncusu, bu yıl 6-15 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kitap Günleri ile Konya'nın 10 gün boyunca kitapla, edebiyatla ve kültürle anılacağını ifade etti.

Altay, Konya'dan ve civar şehirlerden yüz binlerce kitapseveri kentte ağırlamak için sabırsızlandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Konya Kitap Günleri, her yıl kitapseverler, yazarlar, yayıncılar ve sanatçılar için önemli bir buluşma noktası. Heyecanla beklenen kitap günlerimiz boyunca çeşitli yazarlar, sanatçılar, paneller, imza günleri ve atölye çalışmalarıyla kitapseverlere unutulmaz bir deneyim sunacağız. Ayrıca, kitap günlerimize gelen herkes yeni kitaplar keşfetme ve bu kitapları yazarlarından imzalatma fırsatı da bulacak. 112 yazar ve 126 yayınevinin katılacağı Konya Kitap Günleri, Selçuklu Kongre Merkezi'nde 6 Ekim'de kapılarını açacak. Başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm kitapseverleri bu kültür şölenine katılmaya davet ediyoruz."

Türkiye'nin önemli kalemlerinin okurlarıyla bir araya geleceği Konya Kitap Günleri'nde konferanslar, imza günleri, yazar buluşmaları, atölye çalışmaları ile çok sayıda etkinliğe imza atılacak.

Açılışı 7 Ekim saat 19.00'da Anadolu Oditoryum'da yazar Hayati İnanç'ın katılımıyla yapılacak Konya Kitap Günleri, 10.00-21.00 saatlerinde Selçuklu Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.