Konya Büyükşehir Belediyesi "Mevlana Yılı" etkinlikleri kapsamında Zagreb'de Sema gösterisi yaptı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Sema Ayin-i Şerifi icra etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, 2023 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Mevlana Yılı" olarak kabul edildiğini anımsattı.

Kıran, ayrıca "Mevlana Yılı"nın UNESCO tarafından da takvime alındığını hatırlatarak, şunları aktardı:

"Bu kapsamda, Konya Büyükşehir Belediyemiz ve Kültür ve Turizm Bakanlığımız pek çok etkinlik çalışması yapıyor. Büyük bir mutlulukla ifade etmeliyim ki, yurt dışındaki etkinliklerin ilkini Zagreb'de gerçekleştiriyoruz. Bu imkan ve ayrıcalığı sağladıkları için başkanımız Uğur İbrahim Altay'a şükranlarımı sunuyorum. Hepinizin başkanımızı çok değerli hizmetleriyle yakından tanıdığınıza eminim. Kendisi Cumhurbaşkanımızın belediyecilik anlayışının en başarılı örneklerinden birisini yıllardır Konya'da ortaya koyuyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da örnek gösterilen bir belediyecilik yaklaşımıyla Konya halkına hizmet ediyor."

Altay'ın 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'da ve diğer bölgelerde yaraların sarılmasında çok büyük emeği olduğunu belirten Kıran, "Başkanımız ayrıca uluslararası alanda da çok aktif ve saygı duyulan bir isim. Kendisi birkaç hafta içinde Dünya Belediyeler Birliği'nin başkanlığını devralacak. Bu vesileyle, başkanımıza başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Uğur İbrahim Altay da Büyükşehir Belediyesi olarak Mevlana'yı tüm dünyada anmak ve anlatmak için güzel bir yola çıktıklarına dikkati çekti.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin tüm insanlığa ilham veren, koşulsuz sevgisi ve sonsuz hoşgörüsünün önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kültürümüz, onun değerleriyle yükseldi. Kadim şehrimiz Konya, onun huzuruyla huzurla doldu. Hazreti Mevlana, tüm insanlığı ön yargısız şekilde bir araya getiren ve gönülleri bütünleştiren manevi bir güzelliktir. Mevlana, bundan 750 yıl önce ebedi aleme göç ettiğinde, ardında tüm insanlığı nesillerdir etkileyen izler bıraktı. Onun için ölüm bir ayrılık değil, aksine ebedi mutluluğa ulaşmanın bir kapısıydı. Bu kapsamda ülkemizde onlarca farklı kültürel etkinlik gerçekleştirdik. Yurt dışındaki ilk etkinliğimizi ise Zagreb'de gerçekleştiriyoruz. Burada aynı zamanda Mevlana Hazretleri vesileyle Konya ile Zagreb arasında bir gönül köprüsü inşa ediyoruz."

Dünya Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, Kıran'ı makamında da ziyaret ettiği bildirildi.