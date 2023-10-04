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        Konya'da Cumhuriyetin 100. Yılı Hazırlık Toplantısı

        Konya'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 100. Yılı Hazırlık Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 10:25 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:27
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        Konya'da Cumhuriyetin 100. Yılı Hazırlık Toplantısı
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        Konya'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 100. Yılı Hazırlık Toplantısı yapıldı.

        Konya Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Önder Şensöz, Vali Yardımcıları Hacı İbrahim Türkoğlu ve Yavuz Güner, Meram Kaymakamı Bayram Yılmaz, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken ve ilgili kurum amirleri katıldı.

        Toplantıda Cumhuriyet Bayramı Kutlama Programında yapılacak olan etkinlikler ve kutlamalarla ilgili kurumlar arası koordinasyonun sağlanması konuları görüşüldü.

        Katılımcıların kutlamalar hakkında değerlendirmelerde bulunmasıyla toplantı sona erdi.

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