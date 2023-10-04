Uluslararası Güncel Meseleler Hukuki Sempozyumu, Konya'da yapılacak Selçuk Üniversitesi (SÜ) Akademik Platform ve Hukukun Üstünlüğü Derneği tarafından organize edilen, Uluslararası Güncel Meseleler Hukuki Sempozyumu, Konya'da düzenlenecek.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Akademik Platform ve Hukukun Üstünlüğü Derneği tarafından organize edilen, Uluslararası Güncel Meseleler Hukuki Sempozyumu, Konya'da düzenlenecek.

Sempozyum bu yıl 13-14 Ekim'de, "Mukayeseli Hukuk Çalışmaları, Yeni Arayışlar ve Çözüm Önerileri" temasıyla Konya Büyük Şehir Belediyesi'nin sponsorluğunda, Selçuk Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Sempozyumda, hukuk alanında çalışan akademi içinden ve dışından bilim insanları, uzmanlar, öğrenciler ve hukuk eleştirmenleri bir araya gelecek.

Bu kapsamda sempozyum, Müslüman toplumların İslam hukukundan hareketle modernist ve popülist çözüm önerilerine yönelik tenkit ve tekliflerini almak, tek tip modernleşme ve hukuki çözümün olası hatalarına ilişkin tartışma zemini oluşturmak gibi amaçlara hizmet edecek.

Sempozyumun, evrensel barış ve hukukun üstünlüğü çalışmalarını uluslararası boyuta taşımak, küreselleşen ve her geçen gün küçülen dünyada, birbiriyle benzeşen toplumlarda ortak sorunlara karşı farklı hukuk gelenekleri perspektifinden çözüm alternatifleri ya da farkındalığı oluşturması gibi iki önemli kazanımı olacak.

Akademi dünyası için yeni çalışmalara ve eğitim öğretim müfredat güncellemelerine de öncülük edecek sempozyum, 13 Ekim'de Mevlana Kültür Merkezi'nde başlayacak. Bir sonraki gün Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde devam edecek.