Mevlidi Nebevi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlanıyor

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Mevlidi Nebevi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İlçe Müftüsü Adem Bebek ‘i ziyaret etti.

Başkan Tutal ziyarette Müftü Bebeke'e "Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın milletimiz ve tüm din görevlilerimiz için hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Müftüsü Adem Bebek de, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası, her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kutlanıyor. Hem camilerimizin, hem din görevlilerin, hem müftülüğümüzün hem de diyanetimizin belediyenizden her ne isteği olduysa her konuda yardımcı oldunuz. Camilerimiz can damarımız. Cami hepimizin. Camilerimiz bu toplumun manevi dönüşümünü gerçekleştirecek olan sevgi ve kardeşlik merkezleri. Camiler ve Din Görevlilerimize verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Hafta dolayısıyla bizleri mutlu ettiniz." diye konuştu.

Başkan Tutal, hafta nedeniyle Müftü Adem Bebek ve müftülük çalışanlarına masa saati hediye etti.