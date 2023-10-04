Seydişehir'de ağaçtan düşen kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde erik ağacından düşen kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde erik ağacından düşen kişi yaralandı.
Karakavak Mahallesi 153160 Sokak'ta bulunan evinin bahçesindeki ağaçtan erik toplayan Hasan Çakar (63) çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Çakar'ı Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çakar'ın hayati bir tehlikesinin bulunmadığı, vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu öğrenildi.