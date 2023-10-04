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        Beyşehir'in tarla faresi popülasyonu arttı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde tarımsal üretim yapılan alanlarda yapılan incelemelerde tarla faresi popülasyonunun artış gösterdiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 13:27 Güncelleme: 04.10.2023 - 13:27
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        Beyşehir'in tarla faresi popülasyonu arttı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde tarımsal üretim yapılan alanlarda yapılan incelemelerde tarla faresi popülasyonunun artış gösterdiği bildirildi.

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, çiftçilerin hububat ekimi öncesinde ekilecek tohumların zarar görmesini engellemek ve ürün kaybını en aza indirmek amacıyla tarla faresine karşı mücadele etmesi gerektiği belirtildi.

        Açıklamanın devamında çiftçilere alınması gereken önlemlere ilişkin şu uyarılarda bulunuldu:

        "Çiftçilerimizin mücadele için, tarla faresinin beslenme ve dışkılama deliklerini iyi ayırt etmesi ve sadece beslenme deliklerine el değmeden 4-5 adet zehirli buğday tanesi koymak gerekir. Ekosistem için faydalı olan kuşlar gibi canlıları zehirlememek için zehirli buğdayı deliğin iç kısmına doğru koymak gerekir. Tarla faresinin doğal avcıları olan hayvanları, anız yangınlarıyla, yılanları ve bilinçsiz avlanmayla ise gelincik ve yırtıcı kuşları azaltmanın son derece yanlış olduğunu hatırlatırız."

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