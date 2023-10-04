Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Polisi görüp kaçan şüphelinin aracında uyuşturucu çıktı

        Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri D-300 üzerinde uygulama yaptığı sırada ekipleri görünce kaçan araç içinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 13:34 Güncelleme: 04.10.2023 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polisi görüp kaçan şüphelinin aracında uyuşturucu çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri D-300 üzerinde uygulama yaptığı sırada ekipleri görünce kaçan araç içinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Afyonkarahisar istikametinden Konya istikametine doğru seyir halinde olan Denizli plakalı bir araç, D-300 kara yolu üzerinde uygulama yapan ekipleri fark edince birden kaçmaya başladı.

        Uygulama yapan ekipler aracın plakasını diğer ekiplere anons ederek aracın kaçtığı yönü bildirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı diğer ekiplerin de katıldığı kovalamaca aracın önünün kesilerek yakalanmasıyla son buldu.

        Araç sürücüsü İ.K. gözaltına alınırken, kullandığı araç detaylı arama yapılmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

        İlçe Emniyet Müdürlüğünde Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı ile araçta yapılan aramada 1,10 gram eroin, beş gram metamfetamin ile bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan İ.K. hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından işlem yapılarak serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        Her şeyden habersiz yürüyordu... 20 saniye sonra gelen ölüm!
        Her şeyden habersiz yürüyordu... 20 saniye sonra gelen ölüm!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Ayılar kampçıların minibüsüne daldı
        Ayılar kampçıların minibüsüne daldı
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Yangına müdahale eden itfaiye eri yaşamını yitirdi!
        Yangına müdahale eden itfaiye eri yaşamını yitirdi!
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Son filmlerini izleyemediler
        Son filmlerini izleyemediler
        Görenler şaştı kaldı! Gelinlikleri dere yakınına attılar
        Görenler şaştı kaldı! Gelinlikleri dere yakınına attılar
        2023 Nobel Kimya Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Kimya Ödülü'nün kazananları açıklandı
        Eylül'de ihracat rekoru!
        Eylül'de ihracat rekoru!
        YSK Başkanı Habertürk'e konuştu! "İlk genelgemiz..."
        YSK Başkanı Habertürk'e konuştu! "İlk genelgemiz..."
        Hava harekatının detayları ortaya çıktı!
        Hava harekatının detayları ortaya çıktı!
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"

        Benzer Haberler

        Konya eylül ayında tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı
        Konya eylül ayında tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı
        Düğünde maganda kurşunuyla ölen tuhafiyeci toprağa verildi; imam silah uyar...
        Düğünde maganda kurşunuyla ölen tuhafiyeci toprağa verildi; imam silah uyar...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan "yeni anayasa" açıklaması:
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan "yeni anayasa" açıklaması:
        Konya'nın ihracatı eylülde yüzde 12,1 arttı
        Konya'nın ihracatı eylülde yüzde 12,1 arttı
        Beyşehir'in tarla faresi popülasyonu arttı
        Beyşehir'in tarla faresi popülasyonu arttı
        Seydişehir'de ağaçtan düşen kişi yaralandı
        Seydişehir'de ağaçtan düşen kişi yaralandı