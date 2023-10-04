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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan "yeni anayasa" açıklaması:

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ihtiyaca cevap verecek, adaleti tesis edecek sivil bir anayasanın, Türkiye'nin ihtiyaçlarına karşılık verecek bir anayasa taslağının ortaya konulması mümkün olursa seve seve destek vereceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 14:19 Güncelleme: 04.10.2023 - 14:33
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan "yeni anayasa" açıklaması:
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ihtiyaca cevap verecek, adaleti tesis edecek sivil bir anayasanın, Türkiye'nin ihtiyaçlarına karşılık verecek bir anayasa taslağının ortaya konulması mümkün olursa seve seve destek vereceklerini söyledi.

        Erbakan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Konya'da, partisinin il binasının açılışına katıldı.

        Yerel seçim hazırlıkları kapsamında kentte esnaf ve halkla buluşma gerçekleştirileceğini belirten Erbakan, hedeflerinin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde, genel seçimin de üzerinde bir başarıyı elde etmek olduğunu dile getirdi.

        Yeniden Refah Partisinin Türkiye'nin parlayan yıldızı, büyüyen gücü, siyasetin en önemli aktörlerinden olduğunu ifade eden Erbakan, "2028 seçimlerinin de favori partisi, iktidar adayı partisi olduğunu ortaya koyabilmek bakımından yerel seçimler önemli bir prova olacak. Bu bakımdan şimdiden il ve ilçe, belde teşkilatlarımızla teyakkuz halinde seçimlere yönelik çalışmalarımızı başlattık." diye konuştu.

        - "Nasıl bir anayasa değişikliği düşünüldüğünü görüp incelememiz gerekiyor"

        Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına yönelik düşüncelerini sorması üzerine Erbakan, şöyle konuştu:

        "Nasıl bir anayasa değişikliği düşünüldüğünü görüp, incelememiz gerekiyor ancak daha önce de bu konu gündeme geldiğinde hep söylemiştik, bir darbe ürünü anayasa, yamalı bohça haline gelmiş, defalarca sağından, solundan tabiri caizse düzeltilmeye çalışılmış ancak artık ihtiyaca karşılık vermeyen bir hale gelmiş. 'Düzeltelim, tekrardan rötuş yapalım.' demek yerine yeni baştan sayfa açmak ve hakkı üstün tutan, adil, ayrımcılık yapmayan, paylaşımda, yönetimde ve yargıda adaleti hakim kılacak, yeniden büyük Türkiye hedefine uygun, Türkiye'nin yaşanabilir bir ülke olmasına uygun sivil, yerli, milli, yeni bir anayasanın yapılması bizim için de tabii ki olumludur. Bunu daha önce de dile getirdik. Tabii ki iktidarın bu konudaki düşüncesi, hazırlığı, bunların da yetkili kurullarımız ve uzmanlarımız tarafından incelenmesiyle son sözü ifade etmiş olacağız. İhtiyaca cevap verecek, adaleti tesis edecek sivil bir anayasanın, Türkiye'nin ihtiyaçlarına karşılık verecek bir anayasa taslağının ortaya konulması mümkün olursa biz de tabii ki buna seve seve destek oluruz."

        Erbakan, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

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