Konya eylül ayında tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) açıkladığı eylül ayı ihracat verileri raporu sonrası Konyalı sanayicileri tebrik etti.

Büyükeğen ihracat rakamlarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, Konyalı sanayicilerin üretime ve ihracata devam ederek, kenti tüm zamanların en yüksek ocak-eylül dönemi ihracat rakamına ulaştırdığını belirtti.

Konyalı sanayicileri tebrik eden Büyükeğen, Konya'nın en fazla ihracat kalemini makine ve aksamları sektöründe yaptığını, bu sektörü ise sırasıyla otomotiv endüstrisi, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörlerinin takip ettiğini ifade etti.

- Konya en fazla Rusya'ya ihracat yaptı

Konya'nın son dönemde en fazla ihracat yaptığı ülkenin Rusya olduğuna dikkati çeken Büyükeğen, ihracat yapılan diğer ülkelerle ilgili şunları kaydetti:

"Bu dönemde Konyalı sanayicilerimiz 194 ülkeye ihracat yaptı. Rusya, bu ülkeler içinde ilk sırada yer almaya devam ediyor. Rusya'ya yapılan ihracatımız 9 aylık dönemde yüzde 57,5 arttı ve 243 milyon 991 bin dolara ulaştı. En fazla ihracat yaptığımız ilk 10 ülke ise Almanya, İtalya, Irak, ABD, Polonya, Cezayir, Birleşik Krallık, Suudi Arabistan, Libya oldu."

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) eylül ayı ihracat verilerine göre, Konya sanayisi eylül ayında yüzde 12,1'lik artışla tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşarak 328,3 milyon dolarlık ihracat yaptığı bildirildi.