Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir'de kırsal mahallelere doğal gaz müjdesi

        Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ilçedeki tüm kırsal mahallelere doğal gaz verileceği müjdesini verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 14:33 Güncelleme: 04.10.2023 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seydişehir'de kırsal mahallelere doğal gaz müjdesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ilçedeki tüm kırsal mahallelere doğal gaz verileceği müjdesini verdi.

        Başkan Tutal, belediye binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl ilçedeki Gevrekli, Kesecik ve Akçalar mahallelerinin doğal gazla buluşmasının ardından bu sene de diğer kırsal mahallelere doğal gaz ulaştırmak için çalışmalara başlandığını söyledi.

        Başkan Tutal, ilçede doğal gaz verilmeyen hiçbir mahalle kalmayacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Daha önce Kesecik, Gevrekli ve Akçalar mahallelerimizi doğalgaza kavuşturmuştuk. İlçemizde doğalgaz dağıtım lisansına sahip olan Selçuk Gaz ile birlikte yapacak olduğumuz çalışmalarla tüm mahallelerimize doğalgazı ulaştırmak için gayret ediyoruz. Cengiz Enerji Proje Müdürümüz Mustafa Öztürk ile birlikte yapmış olduğumuz istişareler ve işbirliği içerisinde Selçuk Gaz firmamızın doğalgaz dağıtım lisansı yetki sınırları dahilinde kalan Taraşçı, Ortakaraören, Bostandere, Ketenli Çavuş, başta olmak üzere, Aşağıkaraören, Başkaraören, Bükçe, Boyalı, Çat, Çatmakaya, Dikilitaş, Gökçehüyük, Gökhüyük, Gölyüzü, Irmaklı, İncesu, Karabulak, Karacaören, Kavak, Kızılca, Kozlu, Kumluca, Kuran, Madenli, Mesudiye, Muradiye, Oğlakçı, Saraycık, Susuz, Taşağıl, Tepecik, Tol, Ufacık, Yaylacık ve Yenice mahallerimizi 2024 yılı doğalgaz yatırım programına aldık."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        Her şeyden habersiz yürüyordu... 20 saniye sonra gelen ölüm!
        Her şeyden habersiz yürüyordu... 20 saniye sonra gelen ölüm!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Ayılar kampçıların minibüsüne daldı
        Ayılar kampçıların minibüsüne daldı
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Yangına müdahale eden itfaiye eri yaşamını yitirdi!
        Yangına müdahale eden itfaiye eri yaşamını yitirdi!
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Son filmlerini izleyemediler
        Son filmlerini izleyemediler
        Görenler şaştı kaldı! Gelinlikleri dere yakınına attılar
        Görenler şaştı kaldı! Gelinlikleri dere yakınına attılar
        2023 Nobel Kimya Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Kimya Ödülü'nün kazananları açıklandı
        Eylül'de ihracat rekoru!
        Eylül'de ihracat rekoru!
        YSK Başkanı Habertürk'e konuştu! "İlk genelgemiz..."
        YSK Başkanı Habertürk'e konuştu! "İlk genelgemiz..."
        Hava harekatının detayları ortaya çıktı!
        Hava harekatının detayları ortaya çıktı!
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"

        Benzer Haberler

        Konya eylül ayında tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı
        Konya eylül ayında tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı
        Düğünde maganda kurşunuyla ölen tuhafiyeci toprağa verildi; imam silah uyar...
        Düğünde maganda kurşunuyla ölen tuhafiyeci toprağa verildi; imam silah uyar...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan "yeni anayasa" açıklaması:
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan "yeni anayasa" açıklaması:
        Konya'nın ihracatı eylülde yüzde 12,1 arttı
        Konya'nın ihracatı eylülde yüzde 12,1 arttı
        Polisi görüp kaçan şüphelinin aracında uyuşturucu çıktı
        Polisi görüp kaçan şüphelinin aracında uyuşturucu çıktı
        Beyşehir'in tarla faresi popülasyonu arttı
        Beyşehir'in tarla faresi popülasyonu arttı