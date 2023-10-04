Konya'da kamyonun çarptığı motosikletli öldü
Konya'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 04.10.2023 - 15:34 Güncelleme: 04.10.2023 - 16:06
Konya'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
D.K. idaresindeki 42 KS 124 plakalı kamyon, İstasyon Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde, Gürcan Coşkun'un (50) kullandığı motosiklete çarptı.
Kazada yaralanan Coşkun, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Coşkun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.