Beyşehir'den kısa kısa
Beyşehir'de Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında konferans düzenlendi.
Beyşehir'de Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında konferans düzenlendi.
Beyşehir İlçe Müftülüğü tarafından Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Acar konuşmacı olarak katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Acar, "Peygamberimiz, iman ve istikamet" temalı konferansta konuştu.
- Beyşehir TSO, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u teslim aldı
Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nın Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u teslim aldığı bildirildi.
Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Akbıyık, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara Togg Teknoloji Araştırma Merkezi'ndeki teslimat programının ardından Togg'u teslim aldıklarını belirtti.
Akbıyık, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Togg otomobilin üretilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.