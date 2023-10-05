Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Selçuk Üniversitesinde 11 üniversitenin öğrencilerine eğitim verildi

        Selçuk Üniversitesinde (SÜ) 11 üniversiteden 16 yüksek lisans öğrencisine eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 13:57 Güncelleme: 05.10.2023 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Selçuk Üniversitesinde 11 üniversitenin öğrencilerine eğitim verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Selçuk Üniversitesinde (SÜ) 11 üniversiteden 16 yüksek lisans öğrencisine eğitim verildi.

        SÜ Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Küçükoğlu, üniversitede gazetecilere, kursa katılan öğrencilere önce teorik eğitimlerin verileceğini, ardından simülasyon merkezindeki odalarda bire bir uygulamalar yaptırılacağını söyledi.

        Kanguru bakımı ve emzirmeye başlama doğum odasında gerçekleşirse, devam etme, sürdürme ve eğitimin başarısı ya da anne sütüyle devam etmenin başarısının artacağını aktaran Küçükoğlu, "Eğitime katılan öğrencilerimizin masraflarını TÜBİTAK karşılıyor." dedi.

        SÜ Selçuk Ecza Deposu Simülasyonla Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Simülasyon Temelli Eğitim ile Doğum Salonunda Erken Kanguru Bakımını ve Emzirmeyi Başlatma" kursu, 6 Ekim'de sona erecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Beyazıt'taki silahlı çatışma davasında tutuklu kalmadı!
        Beyazıt'taki silahlı çatışma davasında tutuklu kalmadı!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        13 günlük bebeğin mamasına zehir katmıştı! Flaş gelişme!
        13 günlük bebeğin mamasına zehir katmıştı! Flaş gelişme!
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Sürat teknesiyle ölümde bilirkişi raporu hazırlandı!
        Sürat teknesiyle ölümde bilirkişi raporu hazırlandı!
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Kahreden kaza! Karı koca kaza kurbanı!
        Kahreden kaza! Karı koca kaza kurbanı!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        Gayrimenkulde sonbahar!
        Gayrimenkulde sonbahar!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        "Trump gösterisi sona erdi"
        "Trump gösterisi sona erdi"
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        MSB'den kara harekâtı açıklaması
        MSB'den kara harekâtı açıklaması
        Esenboğa, 2025'te 3. pistine kavuşacak
        Esenboğa, 2025'te 3. pistine kavuşacak
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."

        Benzer Haberler

        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Konya'da terör örgütü PKK/KCK üyesi 2 zanlı tutuklandı
        Konya'da terör örgütü PKK/KCK üyesi 2 zanlı tutuklandı
        Ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı öldürülen hemşirenin ailesinin acısını...
        Ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı öldürülen hemşirenin ailesinin acısını...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz Beyşehir'de
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz Beyşehir'de
        GÜNCELLEME - Konya'da öğretim üyesi odasında silahla yaralandı
        GÜNCELLEME - Konya'da öğretim üyesi odasında silahla yaralandı
        Necmettin Erbakan Üniversitesinde Prof. Dr. Uluç, silahlı saldırıda yaralan...
        Necmettin Erbakan Üniversitesinde Prof. Dr. Uluç, silahlı saldırıda yaralan...