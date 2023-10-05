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        Lise öğrencileri ilçede çöp topladı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde lise öğrencileri çöp toplama etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 14:51 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:07
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        Lise öğrencileri ilçede çöp topladı
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde lise öğrencileri çöp toplama etkinliği düzenledi.

        Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, farkındalık oluşturmak için, Büyükdede Mahallesi'nde bulunan piknik alanının çevresini temizledi.

        Etkinliğe katılan öğrenciler oluşturulmaya çalıştıkları farkındalığa destek olan Ereğli Belediyesi’ne teşekkür etti.

        Düzenlenen etkinliğe Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri katıldı.

        Öğrenciler, etkinlik sonunda piknik yapıp, top oynadı.

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