Lise öğrencileri ilçede çöp topladı
Konya'nın Ereğli ilçesinde lise öğrencileri çöp toplama etkinliği düzenledi.
Konya'nın Ereğli ilçesinde lise öğrencileri çöp toplama etkinliği düzenledi.
Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, farkındalık oluşturmak için, Büyükdede Mahallesi'nde bulunan piknik alanının çevresini temizledi.
Etkinliğe katılan öğrenciler oluşturulmaya çalıştıkları farkındalığa destek olan Ereğli Belediyesi’ne teşekkür etti.
Düzenlenen etkinliğe Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri katıldı.
Öğrenciler, etkinlik sonunda piknik yapıp, top oynadı.