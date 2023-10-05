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        4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu, hizmete açıldı

        Seydişehir İlçe Müftülüğü koordinesinde Alaylar 2 Mahallesi'nde inşaatı tamamlanan 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 15:01 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:08
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        4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu, hizmete açıldı
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        Seydişehir İlçe Müftülüğü koordinesinde Alaylar 2 Mahallesi'nde inşaatı tamamlanan 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan kuran kursu açılışı Müftü Adem Bebek ve Kaymakam Bakkal’ın konuşmasıyla devam etti.

        Emeği geçenlere teşekkür eden Müftü Adem Bebek, "Fatma Ahmet Yılmaz 4-6 yaş kuran kursu açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 15 yıldır bu yaşlardaki çocuklarımıza kuran kursları açılıyor. Amaç çocuklara maneviyat vermektir. Hayırseverlerimizin katkılarıyla 888 metre kare 6 katlı binamızı 2.5 milyon liraya hayırseverlerin desteği ile tamamladığımız binamızda 4 sınıf 65 öğrencimizle eğitime başladık. Bu eser Seydişehir’indir, sizlerindir." dedi.

        İlçe Kaymakamı Cevdet Bakkal da, Kur'an kursunun gelecekte imanlı alim bireylerin yetişmesine katkı sağlanacağını ifade etti.

        Kursun açılışı dolayısıyla düzenlenen programa Kaymakam Cevdet Bakkal, İlçe Müftüsü Adem Bebek İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, daire amirleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

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