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        Konyaspor'da Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 8 Ekim Pazar günü konuk olacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 16:09 Güncelleme: 05.10.2023 - 16:09
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        Konyaspor'da Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 8 Ekim Pazar günü konuk olacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetimindeki antrenman, ısınma ve üç grupta top kapma çalışmasıyla başladı.

        Futbolcular, savunma ve hücum organizasyonları üzerine yapılan çalışmayla devam eden antrenmanın son bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdi.

        Yeşil beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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