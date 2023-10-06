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        Konya Kitap Günleri ziyaretçilere kapılarını açtı

        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Kitap Günleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 12:03 Güncelleme: 06.10.2023 - 12:22
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        Konya Kitap Günleri ziyaretçilere kapılarını açtı
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        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Kitap Günleri başladı.

        Selçuklu Kongre Merkezi'nde kitapseverler, yazarlar, yayıncılar ve sanatçılar için önemli bir buluşma noktası olan Konya Kitap Günleri'nin ilk gününde öğrenciler ve vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

        112 yazar ve 126 yayınevinin katıldığı organizasyonda, yazarlar, sanatçılar, paneller, imza günleri ve atölye çalışmaları yapılacak.

        Resmi açılışı yarın 19.00'da Anadolu Oditoryum'da yazar Hayati İnanç'ın katılımıyla yapılacak Konya Kitap Günleri, 15 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

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