Konya Kitap Günleri ziyaretçilere kapılarını açtı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Kitap Günleri başladı.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde kitapseverler, yazarlar, yayıncılar ve sanatçılar için önemli bir buluşma noktası olan Konya Kitap Günleri'nin ilk gününde öğrenciler ve vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

112 yazar ve 126 yayınevinin katıldığı organizasyonda, yazarlar, sanatçılar, paneller, imza günleri ve atölye çalışmaları yapılacak.

Resmi açılışı yarın 19.00'da Anadolu Oditoryum'da yazar Hayati İnanç'ın katılımıyla yapılacak Konya Kitap Günleri, 15 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.