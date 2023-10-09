Adaleti Savunanlar Derneği Konya İl Başkanı Kanmaz'dan Filistin'e destek açıklaması:

Adaleti Savunanlar Derneği Konya İl Başkanı Mehmet Kanmaz, Hamas'ın İsrail'e karşı meşru müdafaa hakkını kullandığını belirterek, bu duruşun İsrail'i barış yoluna sokacağını kaydetti.

Kanmaz, yaptığı yazılı açıklamada İslam coğrafyasına yönelik saldırıların tahammül eşiğini aşarak dayanılmaz bir noktaya ulaştığını kaydetti.

Filistin'in, İsrail’in askeri tesislerine karşı saldırı başlattığını belirten Kanmaz, "Adaleti Savunanlar Derneği olarak şuna inanıyoruz ki Kudüs, Müslümanların en çetin imtihanıdır, Mescid-i Aksa'nın işgal altına olması sadece Filistinlilerin bir meselesi değildir. Kudüs'ün işgal altına olması Araplarla İsrail arasında da bir mesele değildir. Mescid-i Aksa da Kudüs de Filistin toprakları da tüm ümmetin meselesidir. Filistin'e, İslam coğrafyasının tam kalbine bir hançer gibi saplanan İsrail bölgede yaşanan kaosun, terör olaylarının, iç savaşların ve işgallerin yegane sebebidir. 7 Ekim'den bu yana yaşanan Gazze'deki olaylar ve Hamas'ın meşru müdafaa hakkını kullanarak yaptığı karşı duruş, İsrail devletine ve bu zulmü destekleyen kesimlere ders olacak ve barış yoluna gireceklerdir." ifadesini kullandı.

Kanmaz, tüm Müslümanları Kudüs'e sahip çıkmaya davet ederek şunları kaydetti:

"Emperyalizmle ve siyonist İsrail ile olan bağlarınızı derhal kesin ve zulme uğrayan Müslüman kardeşleriniz için seferber olun. Filistin'e sahip çıkma, Kudüs'e sahip çıkma, Mescid-i Aksa'ya sahip çıkma söz konusu olduğunda konjonktüre, dengelere, küresel güçlere vesaire bakmayacağımızı herkes bilmelidir. Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir, şerefimizdir. Kudüs Müslümanlarındır, Müslümanların kalacaktır. İsrail işgalcidir ve Filistin'de bir karış toprağı yoktur. Kimse bizden işgalci İsrail'in varlığına alışmamızı beklemesin. Kimse bizden haksızlıklar karşısında susmamızı beklemesin."