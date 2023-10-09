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        Konya Kitap Günleri geniş katılımla devam ediyor

        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Konya Kitap Günleri, 112 yazar ve 126 yayınevinin katılımıyla 15 Ekim Pazar akşamına kadar sürecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 13:38 Güncelleme: 09.10.2023 - 14:12
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        Konya Kitap Günleri geniş katılımla devam ediyor
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        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Konya Kitap Günleri, 112 yazar ve 126 yayınevinin katılımıyla 15 Ekim Pazar akşamına kadar sürecek.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Konya Kitap Günleri'nde yazar Saliha Erdim'in söyleşisine katıldı.

        Altay, burada yaptığı açıklamada, Anadolu'nun en büyük kitap etkinliği olan Konya Kitap Günleri'nin her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla devam ettiğini kaydetti.

        Her yaştan kitapseveri etkinlikte ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Altay, "10. Kitap Günleri'miz 15 Ekim Pazar günü akşama kadar devam edecek. 112 yazar, 126 yayıneviyle birlikte kapılarımızı açtık. Konyalılar her zaman olduğu gibi yine çok yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle söyleşilerin doluluğu, yazarlarımızın imzalarındaki sıralar ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesi. Konya okuyan bir şehir. Kitap Günleri de bunu taçlandıran bir etkinlik olarak her yıl kesintisiz şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Kapasite bakımından Anadolu'nun en büyük kitap etkinliğini gerçekleştirdiklerini dile getiren Altay, "15 Ekim akşamına kadar tüm kitapseverleri buradaki Kitap Günleri’ne davet ediyorum. Burada sadece kitap değil, onlar için adeta bir kültür şöleni hazırladık. Geldiklerinde her yaştan insanımızı çeşitli etkinliklerle karşılamış olacağız." diye konuştu.

        Başkan Altay, Konya'nın 5 üniversitesi, 500 bine yakın ortaöğretim öğrencisiyle her zaman genç kalan ve okuyan bir şehir olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

        "Bunun göstergesi de yapmış olduğumuz Kitap Günleri'miz. Her yıl büyüyerek devam ediyor. Aslında sadece kitabın değil, kültürün de çok önemli bir etkinliğini birlikte icra ediyoruz. Bu işleri yaparken en büyük destekçimiz sizlersiniz. Her yıl bu salonlar diğer şehirleri imrendirecek kadar yoğun bir şekilde doluyor. Çok diri bir kalabalık var. Ben hepinize tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum. İnşallah okuyan bir şehir olan Konya'mızda sizleri kitapla buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle söyleşi için gelen yazarlarımıza, yayınevlerimize teşekkür ediyorum. Konya Kitap Günleri artık sadece Konya'da değil, bölgede de takip edilen bir etkinlik haline dönüştü. İnşallah gelecek yıldan itibaren daha farklı programlarla, etkinliklerle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Özellikle çocuklarınızın elinden tutup geldiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu yaşta onlar kitapla buluşacak ki geleceğin Türkiye'sini inşa edecekler. Biz buna inanıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye Yüzyılı onların emekleriyle çok daha güçlü olacak. Tüm kitapseverleri etkinliğimize katılmaya davet ediyorum."

        Konya Kitap Günleri'nde bugün Pelin Çift, Tufan Gündüz, Senai Demirci, Hüseyin Kocabıyık, Muammer Ulutürk, Alaaddin Aköz, Abdil Mert, Mine Sota, Can Kemal Özer, Süleyman Ragıp Yazıcılar, Şermin Yaşar kitapseverlerle buluşacak.

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